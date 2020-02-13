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Son dakika: İzmir'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Son dakika: İzmir'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

13.02.2020 10:21

Son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.


İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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