Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Son dakika haberine göre İstanbul'un Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca TIR'ın altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elini bırakarak yola çıkan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
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