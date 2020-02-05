Haberler Video Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası! (İlk görüntüler) | Video
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası! (İlk görüntüler) | Video

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası! (İlk görüntüler) | Video

05.02.2020 18:48

Son dakika haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre bir uçak pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...


Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UÇAK HANGİ HAVAYOLUNA AİT?

Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

HANGİ SEFERİ YAPIYORDU?

Pegasus Hava Yolları'na ait uçak İzmir-İstanbul seferini yapıyordu.

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