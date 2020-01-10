Haberler Video Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi (İlk görüntüler)
Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi (İlk görüntüler)

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi (İlk görüntüler)

10.01.2020 10:41

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir’de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...


Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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