Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi (İlk görüntüler) 10.01.2020 10:41

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir’de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...