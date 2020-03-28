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Son dakika: İstanbul Avcılar'da yasak dinlemeyen vatandaşlar sahilde spor yaptı

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yasak dinlemeyen vatandaşlar sahilde spor yaptı

28.03.2020 10:08

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.


İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.



Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.



Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.



Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.
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