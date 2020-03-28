Son dakika: İstanbul Avcılar'da yasak dinlemeyen vatandaşlar sahilde spor yaptı 28.03.2020 10:08

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.