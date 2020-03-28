Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Gönüllü karantinaya uyalım

Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır" dedi.

Şehirlerarası seyahatler bundan sonra valilik iznine bağlanmıştır.Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışmaya geçilecektir.Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.Piknik alanları her zaman kapalı olacaktır.Yurt dışı uçuşları tamamen sona ermiştir.Askerler 14 gün karantina kuralı gereği, celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.Bu tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında uygulanacaktır.Başkan Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. 'Gönüllü karantinaya harfiyen uyalım' çağrısı yaptı. Erdoğan, "Testler kesinlikle ücretsizdir" dedi.