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Son dakika: Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen şok görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen şok görüntüler ortaya çıktı

17.01.2020 19:48

Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.


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