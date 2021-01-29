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SON DAKİKA! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

SON DAKİKA! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 38 yolcusu bulunan otobüste 2 kişi hafif yaralandı.


Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.

Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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