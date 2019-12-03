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Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi, yol kapandı

03.12.2019 16:20

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.


Olay, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti yönünde trafik durdu. Çöp kamyonu ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
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