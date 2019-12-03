Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi, yol kapandı 03.12.2019 16:20

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.