Ankara'da lisede skandal olay! Sınıfta öğretmen varken sigara içti 03.12.2019 15:29

Ankara'da bulunan bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde öğretmenin ders anlattığı sırada, sınıfta bulunan bir öğrencinin sigara içtiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine "disiplinsizlik" sorununa dikkat çeken vatandaşlar Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı göreve çağırdı.

Ankara'daki bir lisede çekildiği öne sürülen görüntülerde, büyük bir skandal yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir öğretmenin ders anlattığı sırada pencere kenarında oturan bir öğrencinin sigara içtiği ve sınıfın gürültüden yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, okulların en büyük sorununun "disiplinsizlik" olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı göreve çağırdı.

Twitter'ı aktif kullanan Akpınar'ın ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.