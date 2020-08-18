Son dakika: Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar! Bakanlık harekete geçti

18.08.2020 16:07

Son dakika haberi... Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi! Tekne ile bölgeye gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahilleri fotoğraflayarak tutanak tuttular. Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'ün özel haberi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil'in talimatı sonrasında tekne ile Pina yarımadasına giden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.





Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.





3 OTEL HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talimatıyla Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri otellerin olduğu bölgeye tekne ile giderek incelemelerde bulundu. Fotoğrafları çekilen Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutuldu.





Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.

ÜSTÜNDE İSKELE, ALTINDA DUVAR

Tekneyle otellerin önüne giden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlü Milli Emlak ekipleri denizin üstündeki iskelelerin neredeyse denizin ortasına gelecek kadar büyük olduğunu tespit etti. Adada bulunan başka bir otelin de denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü görüldü.

Ekiplerin bölgede yeniden plan ölçümleri yapacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi.





DENİZ DİBİNE DUVAR YAPANLARA CEZA YAĞACAK

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz tarafından teker teker duvarların olduğu yerler, dolgu yapılan yerler ve plana aykırı yapılan yapılar yetkililere gösterildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denizin debindeki betonların tespiti için dalgıç kiralanacağı ve deniz altından alınacak görüntüler sonrasında cezai işlem yapılacağı bildirildi.





Yetkililer yapılan yasa dışı uygulamaların fotoğraflarını çekerek tutanaklarını tuttu. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacağı, deniz dibine duvar ören otellere ecrimisil cezası keseceği öğrenildi.





Tutulan tutanakların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım İl Müdürlüğüne gönderileceği de bildirildi. 3 kurumun ise ayrı ayrı otellere ceza yazacağı ve duvarların bir an önce kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ettiği için Tarım İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Müdürlüğünün de harekete geçtiği öğrenildi.



TAKVİM.COM.TR/KENAN GÜRBÜZ