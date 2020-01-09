Haberler Video Son dakika: Beyoğlu'nda bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada

Son dakika: Beyoğlu'nda bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada

09.01.2020 11:14

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.

Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.


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