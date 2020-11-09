SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.
Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.