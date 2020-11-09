Türkiye, coronavirüs salgınından ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak çok daha güçlü çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.

En gelişmiş ülkelerde insanlar sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için can verdi.

Batıyı girdikleri bu çıkmazdan İslam düşmanlığı da kurtaramayacaktır.