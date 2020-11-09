Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin il kongresi için Kocaeli'ne gitti. Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtaran kardeş ülke Azerbaycan'ı tebrik etti. Konuşmasında önemli mesajlar verdi.
Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Aliyev'i ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum.
Gençler şunu unutmayın: AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır.
Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.
Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz.
Türkiye, coronavirüs salgınından ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak çok daha güçlü çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.
En gelişmiş ülkelerde insanlar sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için can verdi.
Batıyı girdikleri bu çıkmazdan İslam düşmanlığı da kurtaramayacaktır.