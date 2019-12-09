Son dakika: Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında silahlı çatışma: 1 ölü 09.12.2019 16:26

Son dakika haberi... Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.