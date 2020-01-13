Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı 13.01.2020 17:15

Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde biri dolmuş olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Ankara Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazaya, bir dolmuş olmak üzere 3 araç karıştı.