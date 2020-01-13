Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde biri dolmuş olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Ankara Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazaya, bir dolmuş olmak üzere 3 araç karıştı.
Olayda iddialara göre 06 J 1603 plakalı dolmuş süratli ilerliyordu. Bu sırada Altın Park Caddesi'nden seyir halinde Çevreli Caddesi kesimine çıkan 06 DT 8824 plakalı cip ile dolmuş çarpıştı. Kaza esnasında dolmuş, görgü tanıklarının ifadelerine göre 06 RED 71 plakalı lüks araca da arkadan vurdu.
Kaza sesine irkilen çevre esnaf ve vatandaşlar olayı görür görmez yardım etmek için seferber oldu. İlk olarak dolmuş içinde bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri çağrıldı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar Ankara'da çeşitli hastanelerin Acil servislerine kaldırıldı. Yaralanan kişilerde ölümcül bir durum olmadığı bilgisine ulaşıldı. Cadde üzerinde trafik bir süre kilitlendi. Trafik polisleri yoldaki trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.
Meraklı vatandaşlar da olan biteni dikkatli gözlerle izledi. Kimileri de fotoğraf çekerek durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.