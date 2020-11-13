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SON DAKİKA: Adana'da suç örgütüne şafak baskını

SON DAKİKA: Adana'da suç örgütüne şafak baskını
13.11.2020 10:01
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Son dakika haberine göre, Adana'da polis, tespit edilen bir suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, kent merkezinde faailiyet gösteren suç örgütünü deşifre etti.




Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için bu sabah harekete geçti.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koç başlarıyla kıralarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.





Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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