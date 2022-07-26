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Söke Argavlı yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Söke Argavlı yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor
26.07.2022 08:48

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Söke’de yaklaşık 15 saat önce başlayan orman yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Gece bölgeye sevk edilen gece görüş yeteneğine sahip 5 helikopterle ve karadan arazöz ve söndürme işçileri ile devam eden mücadele sabah havanın aydınlanması ile daha yoğun olarak etkisini göstermeye başladı. Şu anda bölgede sadece orman ekiplerine ait havadan 11 uçak, 18 helikopter ile karadan 78 arazöz ve su tankeri, 6 dozer ve 541 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Arazinin engebeli ve havanın oldukça rüzgarlı olması nedeniyle alevlerle mücadelenin oldukça güç olduğu bölgede Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün havada rüzgar olmayacağını açıkladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte bölgede onlarca hava aracı yangın bölgesinde sortiler gerçekleştirirken, ekiplerin canla başla çalışmaları da adeta göz doldurdu.

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