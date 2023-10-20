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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 03:57 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 04:02

Sokak ortasında darp! 'James Bond gibi bakamazsın' diyerek saldırdılar!

İstanbul Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen kişiye 'Bize James Bond gibi bakamazsın' diyerek bir anda saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sonlandırıldı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürüdü. Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

‘James Bond gibi bakamazsın diyerek saldırdılar... Sarıyerde dehşet anları

ESNAF SAKİNLEŞTİRDİ

Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

‘James Bond gibi bakamazsın diyerek saldırdılar... Sarıyerde dehşet anları

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