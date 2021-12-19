Haberler Yaşam Videoları Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti
19.12.2021 11:23

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:56
Buz tutan yollarda ilerleyen...
Ana Sayfa 01:38
atlar soğuk havadan battaniye...
Ana Sayfa 00:35
14 bin litre kaçak akaryakıt...
Ana Sayfa 01:28
Otomobille geçerken kurşun...
Ana Sayfa 01:51
Alkollü geldiği hastanede...
Ana Sayfa 00:57
Yaralı madenci o dehşet...
Ana Sayfa 02:37
Başkan Erdoğan, uzaya...
Ana Sayfa 02:09
Türkiye'nin 8'inci uydusu...
Ana Sayfa 00:21
Semih Ertürk'ün annesini...
Ana Sayfa 00:32
İzmir’in Kınık ilçesinde maden...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 25. bölüm. 2....
Ana Sayfa 01:29
Feci kaza! Yolcu otobüsü...

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı. Olay, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA