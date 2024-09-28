PODCAST CANLI YAYIN
Siverek son dakika haberleri: Silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı! Olay anı kamerada!
Haberler Yaşam Videoları

Siverek son dakika haberleri: Silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı! Olay anı kamerada!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:54 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 01:06

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Otomobile pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda baba ve 4 çocuğu yaralandı. Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada otomobile açılan ateşte baba ve 4 çocuğu yaralandı. Tüfekle yapılan saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen pompalı tüfekle otomobile açılan ateş sonucu Medet K. (38) ile yanındaki çocukları Emine, Sude Naz, Menesa ve Nur Fidan K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve 4 çocuğu tedaviye alınırken olay yerinde polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay anı ise bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kavga sırasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması ve çocukların çığlık attıkları duyuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Sait Nursi Bulvarı'nda silahlı kavga!
27.09.2024Cuma
Sultanbeyli'de 15 araçlık zincirleme kaza!
27.09.2024Cuma
Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
27.09.2024Cuma
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı telsizden öğrenmiş
27.09.2024Cuma
Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi telef oldu
27.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi! 03:24
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! 01:14
Akın'a silahlı saldırı!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA