Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas´ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de ilk kar düştü. Yağan karla birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimli köylerinde de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.