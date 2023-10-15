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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 09:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 10:00

Sivas’ta yolcu otobüs devrildi: 4 ölü, 30 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 4 yolcu öldü, 30 yolcu ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya-Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Van’a gitmekte olan 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu ölürken 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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