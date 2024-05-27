SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 12:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 12:48

Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarptıktan sonra ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 09 ACT 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazada Ş.E., K.K.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi tutuklandı
27.05.2024Pazartesi
Sivas’ta bir güvenlik görevlisi silahının temizliğini yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu
27.05.2024Pazartesi
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı
27.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
İZLE I Konyaspor Galatasaray maçı CANLI I KNY GS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti VİDEO HABER 03:50
Konyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Mersin’de TAG Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 10 ölü, 30 yaralı 04:34
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 10 ölü, 30 yaralı
26.05.2024Pazar
İZLE I Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI I FB İST maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti VİDEO HABER 03:03
Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE
27.05.2024Pazartesi
El-Kassam Tugayları Gazze Şeridi’nde bir grup İsrail askerini pusuya düşürüp esir aldı 00:16
İsrail askerleri pusuya düşürülüp esir alındı
26.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA