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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 11:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 11:09

Sivas’ta bir güvenlik görevlisi silahının temizliğini yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu

Sivas’ta bir güvenlik görevlisi silahının temizliğini yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde fabrika caddesinde bulunan bir kuruma ait lojmanlarda meydana geldi. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen M.A.K. silah temizliği yaptığı sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun T.Y. isimli arkadaşına isabet etti. Boyun kısmından yaralanan T.Y. durumun bildirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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