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Şişli’de temizlik yaparken bazanın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
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Şişli’de temizlik yaparken bazanın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:50

İstanbul Şişli'de feci bir olay yaşandı. Temizlik yapan Burcu E. isimli kadının üzerine baza kapağı düştü. Burcu. E olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar...

İstanbul Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti.


Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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