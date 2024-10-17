Sivas'ta sac yüklü TIR böyle devrildi!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:11

Sivas'ta sac yüklü TIR'ın devrildiği, bilginin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Aslan'ın kontrolü kaybettiği 58 AER 652 çekici ve 58 AAE 161 dorse plakalı sac yüklü TIR devrildi. Kazada araçta sıkışan Aslan yaralanırken, dorsedeki rulo halindeki sacların bir kısmı üç katlı apartmanın bahçe duvarına zarar veren bahçeye düştü. Gelen itfaiye ekipleri tarafından etiketlenen Aslan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sağlık bileşenlerinin iyi olduğu öğrenildi.

TIR, vinçle kaldırılırken, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.