Şişli'de korkutan yangın! Bir anda dumanlar yükseldi

Son dakika haberine göre Şişli'de bulunan bitişik 2 otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Şişli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dolapdere Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir araç zarar gördü.