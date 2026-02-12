İzmir'de sağanak etkili oldu yollar göle döndü

Tokat Zile'de öğrenci servisi kazası: Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara’da! Karşılama töreninden çok özel görüntüler