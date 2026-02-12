Kayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 7 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıKayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 7 yaralıKayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 7 yaralıGiriş Tarihi: 12 Şubat 2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 12:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Malatya kar yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.Bunlar da Var 11:50CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki! 12.02.2026Perşembe 00:27Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş! 11.02.2026Çarşamba 01:15Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı 11.02.2026Çarşamba 00:36Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü 11.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN