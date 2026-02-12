PODCAST CANLI YAYIN
İzmir'de sağanak etkili oldu yollar göle döndü

İzmir’de aniden bastıran şiddetli sağanak, kentte yaşamı felç etti. Ana yolların ve caddelerin adeta göle döndüğü şehirde, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken birçok noktada ulaşım durma noktasına geldi.

