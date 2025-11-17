Trafik ve düğün magandalarına ağır ceza

Kaza kamerada Öte yandan kazaya ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöp kamyonunun Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikriye Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken ekipler bölgede inceleme yaptı.

Kamyon altına aldı Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Özdemir kamyonun altında kaldı. Kamyonun üzerinden geçtiği kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manevra sırasında çarptı Sinop'un Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D. çöpleri topladıktan sonra manevra yapmaya başladı. Bu sırada kamyonun önünden geçmek isteyen 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'e çarptığı öne sürüldü.