Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Sinop’ta çöp toplama işlemi sonrası manevra yapan kamyonun çarptığı Fikriye Özdemir yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manevra sırasında çarptı
Sinop'un Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D. çöpleri topladıktan sonra manevra yapmaya başladı. Bu sırada kamyonun önünden geçmek isteyen 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'e çarptığı öne sürüldü.
Kamyon altına aldı
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Özdemir kamyonun altında kaldı. Kamyonun üzerinden geçtiği kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikriye Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken ekipler bölgede inceleme yaptı.
Kaza kamerada
Öte yandan kazaya ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöp kamyonunun Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.