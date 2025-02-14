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Sincan’da minibüs kazası kamerada: Sürücü kaçtı! 1 yaralı
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Sincan'da minibüs kazası kamerada: Sürücü kaçtı! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 21:27 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 21:27

Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla gelen minibüs, bir otomobile çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan hızla gelerek bir otomobile çarpan minibüs şoförü hızla olay yerinden kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde yoldan hızla gelen bir minibüs, karşı yoldan gelen bir otomobile çarparak durmadan kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye sevk edilirken, kaçan minibüs şoförü henüz bulunamadı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı

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