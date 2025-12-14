Kağıthane’de baltayla kuaförü basıp klimayı patlattı: 'Beni öldüreceğini söyledi'
Kağıthane’de aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden Murathan A. (26), baltayla Murat U.’nun (34) kuaför dükkanını bastı. Taraflar arasında çıkan kavgada Murathan U., baltayla klimayı patlatıp iş yerine zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken dükkanda hasar meydana geldi. Saldırgandan şikayetçi olan Murat U.'nun ifadesinde, "Ona olan borcumu ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini söyledi" dediği öğrenildi.
BALTAYLA SALDIRI KAMERADA
Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45'te Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaför Murat U. ile borç meselesi nedeniyle tartışan Murathan A., dükkândan ayrıldıktan kısa süre sonra elinde baltayla geri döndü.
İŞ YERİNE ZARAR VERDİ
Murathan A., baltayla iş yerindeki klima ve raflara vurarak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin müdahalesiyle elindeki balta alınan şüpheli, olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ İDDİASI
Murat U., borcunu ödediğini ancak buna rağmen tehdit edildiğini belirterek emniyete gidip şikayetçi oldu. İfadesinde, şüphelinin kendisini "seni keseceğim, öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.