Kağıthane’de baltayla kuaförü basıp klimayı patlattı: 'Beni öldüreceğini söyledi'

BALTAYLA SALDIRI KAMERADA

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45'te Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaför Murat U. ile borç meselesi nedeniyle tartışan Murathan A., dükkândan ayrıldıktan kısa süre sonra elinde baltayla geri döndü.

İŞ YERİNE ZARAR VERDİ

Murathan A., baltayla iş yerindeki klima ve raflara vurarak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin müdahalesiyle elindeki balta alınan şüpheli, olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ İDDİASI

Murat U., borcunu ödediğini ancak buna rağmen tehdit edildiğini belirterek emniyete gidip şikayetçi oldu. İfadesinde, şüphelinin kendisini "seni keseceğim, öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.