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Şeytanın bile aklına gelmezdi

Şeytanın bile aklına gelmezdi
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Tokat’ta polis ekipleri tarafından yakalanan bir araçta yangın tüpü içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olay, Erbaa ilçesinde meydana geldi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan operasyon neticesinde bir araç yakalandı. Yakalanan araç didik didik arandı. Araç içerisinde bulunan yangın söndürme tüpünden şüphelenen polis ekipleri, yangın söndürme tüpünün içini ispiral yardımıyla açtı. Açılan yangın söndürme tüpünün içinden 235,15 gram bonzai ve 201 adet ecstasy hap tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Görenleri bir hayli şaşırtan olayla ilgili bir şahıs hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.

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