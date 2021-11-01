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Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı

Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı
01.11.2021 12:30
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Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi ile Çocuk Hastalıkları Servisinde yatan hasta ve refakatçi olarak bulunan iki hasta yakınının gece saatlerinde cep telefonlarının kaybolduğu ihbarında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Konu Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bildirilmiş, olayın haber alınması üzerine JASAT Timi, Olay Yeri İnceleme Timi ve İstihbarat Timleri ile olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi yapılmıştır. Yapılan araştırma ve özel bir teknikle inceleme sonucu; her iki mağdurunda cep telefonlarını T.G., F.T. ve Y.Ç. isimli şahısların hırsızlık amacıyla aldığı tespit edilmiştir. İsimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Tatvan Cumhuriyet Savcısından alınan yakalama kararı gereği JASAT unsurları ile müşterek yapılan faaliyet sonucu şüpheliler Muş il merkezi ile Hasköy ilçesinde yakalanarak Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar sorgularında suçlarını itiraf etmiş ve çalmış oldukları cep telefonlarını sattıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheli şahıslar 31 Ekim 2021 günü tamamlanan tahkikat evrakları ile mevcutlu olarak Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüphelilerden biri tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

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