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Seyir halindeki otomobil motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı
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Seyir halindeki otomobil motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 20:12

Ankara’nın Sincan ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde bir otomobil motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motor sürücüsü birkaç metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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