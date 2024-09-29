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Seyahat süresi 57 dakikaya düşecek
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Seyahat süresi 57 dakikaya düşecek

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 17:01 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 17:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Merkez Şantiyesi’nde devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza hizmet sunan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu ring hattımız sayesinde; Gayrettepe ile Halkalı İstasyonları arasında seyahat eden yolcu bir saatten kısa bir sürede 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek.” dedi. Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı’nı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

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