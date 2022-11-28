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Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen son yolcuğuna uğurlandı
28.11.2022 19:09 - Son Güncelleme: 28.11.2022 19:10

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Yaşam Videoları

ŞEHİDE GÖZYAŞLARI İLE VEDA
Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

KARDEŞİ TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI
Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı. Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı. Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü.

"AĞLAMAYIN DÜŞMANI SEVİNDİRMEYİN"
Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin" dedi.Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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