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Burdur Karacaören köyünde kapı önüne bırakılan bebek 7 saat sonra fark edildi.

Burdur Karacaören köyünde kapı önüne bırakılan bebek 7 saat sonra fark edildi.
19.12.2022 19:03 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:04

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Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta bebek olduğunu gördü. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak bebeğin ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu durumu Karacaören köy muhtarına bildirdi. Muhtarın jandarma ve 112 Acil Durum ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından bebek Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşam Videoları

Burada yapılan ilk kontrollerin ardından soğukta 7 saat dışarda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bebeği bulan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, " Gece saat 03.00 sıralarında kapı tıkırtısı oldu. Biz korktuğumuzdan çıkıp bakmadık. Sabah saat 10 civarında tavukları yemlemek için dışarıya çıktığımızda kapının önünde bebeği gördüm.

Hanımıma seslendim. O hemen gelip içeriye aldı bebeği. Sobayı yakıp ısınmasını sağladık. Daha sonra muhtara haber verdik. Muhtar da jandarmaya ve 112 ye haber vermiş. Ambulans ve jandarma geldi bebeği alıp götürdüler. Sabah kalktığımızda çocuk ağlama sesi geliyordu öyle fark ettik.
Gülay Taşlıoğlu ise; Eşim kapıyı açınca bebek var burada dedi.

Ben de inanmadım ne bebeği olur burada dedim. Sonra kucaklayıp içeri aldı bebeği bende örtü buldum içerden iyice sardım bebeği. Sobanın yanına koyduk bebeği sonra haber verdik. Sanki ormanda doğmuş gibi yüzünde odun kırıntıları, toprak vardı. Bebek çok üşümüştü ayakları morarmıştı. Normal kıyafet giydirmişler ama ayağında bişey yoktu." Açıklamasında bulundu.

Jandarma ekipleri köyde araştırma yaparak bebeği bırakanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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