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Sarıyer'de tamirhanede ''müşterimi çaldın'' cinayeti kamerada
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Sarıyer'de tamirhanede ''müşterimi çaldın'' cinayeti kamerada

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 15:05 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 15:04

Sarıyer'de bir kişi, daha önce tamirhanede yanlarında çalışan şahsı dükkan açtıktan sonra müşterilerini çaldığı iddiasıyla vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin ifadesinde cinayet itiraf ettiği öğrenildi. Sarıyer, Huzur Mahallesi'nde 8 Eylül Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan Gürleyen'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, hedefindeki kişiye ateş ederek yaya olarak kaçtı. Başından vurulan İlhan Gürleyen hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde üzerinde gri mont ve kapüşon bulunan şüphelinin yürüyerek iş yerine doğru geldiği, dükkanın önünde oturan İlhan Gürleyen'ye ateş ettiği ardından hızla kaçarak uzaklaştığı görüldü.

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