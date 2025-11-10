Sarıyer’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2’si çocuk 3 yaralı

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, U dönüşü yapan pikaba çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMA ANI PANİĞE YOL AÇTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (64) yönetimindeki 53 DS 654 plakalı pikap cadde üzerinde U dönüşü yaptığı sırada, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarına savruldu.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan M.E.A. (17) ve E.H.S. (17) ile pikapta bulunan O.E.M. (55)'in yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, pikap sürücüsü Ali K. kazayı yara almadan atlattı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali iddiasını doğrulamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.