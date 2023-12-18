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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 19:55 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 20:05

Sarıyer’de hareket halindeki İETT otobüsünde yangın

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Seferi askayan metrolar, yolda kalan metrobüsler derken bir de bunlara ek olarak alevlere teslim olan İETT otobüsleri eklendi. Duruma son örnek Sarıyer'den geldi. Hareket halindeki İETT otobüsünde iddiaya göre klima sistemindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından söndürüldü. İşte İstanbullunun görmeye alışık olduğu otobüsün son hali...

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