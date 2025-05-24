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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı
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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:15:22

Şanlıurfa-Mardin karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa-Mardin karayolunun Haliliye ilçesine bağlı kırsal Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 63 ADK 667 ve 46 PL 066 plakalı Opel marka otomobiller ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 2 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan yaralılar Abdullah S. ve Mehmet A. için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonrası sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.

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