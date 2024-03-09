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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 23:39 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 23:43

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 17 tutuklama!

Şanlıurfa’da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti’nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, önceki gün PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 17 şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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