Şanlıurfa'da kanala düşmüştü: Cansız bedeni Suriye'de bulundu

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıŞanlıurfa'da kanala düşmüştü: Cansız bedeni Suriye'de bulunduŞanlıurfa'da kanala düşmüştü: Cansız bedeni Suriye'de bulunduGiriş Tarihi: 16 Ocak 2026 00:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 00:44 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tahliye kanalına devrilen otomobilin kayıp sürücüsü Halil Gündüz’ün (44) cansız bedeni, 19 gün sonra Suriye’nin Tel Abyad kentinde bulundu.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN