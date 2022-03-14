Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.