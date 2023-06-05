Samsun’da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Samsun, sağanak yağışa teslim oldu. Şiddetli yağış hayatı felç etti. Şehir merkezinde bazı caddeler göle döndü. Yollar çöktü, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Canik ilçesinde de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Samsun şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakları da göle çevirdi. Araçlar ve yayalar yolda yürümekte zorlanırken, sağanağa yakalanan vatandaşlar, “Bir anda yağmur bastırdı. Her taraf göle döndü. Biz de ıslandık. İnşallah yetkililer bir an önce bu olumsuzlukları giderirler. Şehrin birçok noktasında burası gibi ya da buradan daha fazla su birikintileri oluştu” dediler.