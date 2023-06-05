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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel tehlikesi yaşayan ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel tehlikesi yaşayan ilçede okullar tatil edildi
05.06.2023 09:18 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:24

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. Çay çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşların giriş katları boşaltması istenirken, ekipler ise iş makineleri ile ilçede önlem aldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi. İlçede bulunan ekipler ise iş köprülerin altını tıkayan tomruklar ve benzeri malzemeler ise iş makineleri ile kaldırarak sel yaşanmasını önlemeye çalışıyor. İlçede yağış ise etkisini devam ettiriyor.

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