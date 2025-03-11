SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da korkunç cinayet: 6 çocuk babası yaşlı adam öldürüldü
Haberler Yaşam Videoları

Samsun’da korkunç cinayet: 6 çocuk babası yaşlı adam öldürüldü

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:57

Samsun’da 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar, yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası Sebahattin Coşar’ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı tutuklandı.

Samsun'da 14 suç kaydı bulunan ve maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürüp 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda saklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak, attığı yerde ele geçirildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin annesinin babası olduğu öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Emin Yarar, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, olayı 1 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşinin azmettirdiğini iddia etti. Zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli’nde feci kaza: Kamyonet ağaçları biçerek yol kenarına uçtu
11.03.2025Salı
Kocası tarafından satırla öldürülen genç hemşire son yolculuğuna uğurlandı
11.03.2025Salı
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı: O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı!
11.03.2025Salı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 66 yaşındaki kadın yaralandı
11.03.2025Salı
Bunlar da Var
Kepez’de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı! 01:29
Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!
10.03.2025Pazartesi
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı 08:08
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı
10.03.2025Pazartesi
Ece Gürel’in ölümü! | Hale Nur Özen’den Mars yolunu şaşırttı iddiası! 01:25
Ece Gürel'in ölümü! | Hale Nur Özen’den “Mars yolunu şaşırttı” iddiası!
10.03.2025Pazartesi
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada 00:08
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada
10.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN